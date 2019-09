Dispute à Tanger: les autorités s’en mêlent

Une vidéo, largement publiée sur le Web, montre une femme en train de casser le pare-brise d’un taxi avant que le chauffeur n’intervienne et l’agresse physiquement. Suite à cela, les autorités n’ont pas tardé à réagir et à prendre les choses en main.

Ainsi, selon une source sécuritaire, l’enquête diligentée sur ce sujet a révélé que cela s’était produit dimanche dernier. Et des éléments de la brigade de la police judiciaire sont rapidement intervenus et ont interpellé, sur l’avenue Mohammed V de Tanger, les deux personnes impliquées dans cette affaire.

La cliente et le chauffeur ont été entendus par la police sur les causes réelles les ayant opposés et qui se sont terminées par le vandalisme du pare-brise et par l’agression physique de la femme. Les deux mis en cause seront déférés devant la justice sitôt que le dossier les concernant sera clos.

M.D.