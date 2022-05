Disparition d’un athlète marocain de haut niveau en République tchèque

Le phénomène de la fuite à l’étranger de sportifs marocains ne cesse d’interpeller les responsables et l’opinion publique. Et les raisons profondes de ce » hrig » posent encore des questions restés sans réponses, pour l’heure.

Ainsi, depuis une semaine, un autre sportif a disparu des radars à l’étranger. Il s’agit du boxeur Youness Baalla (-92kg), avant le début du tournoi du Grand Prix de boxe en République tchèque, qui s’est déroulé du 25 au 28 avril dernier.

Le boxeur a disparu avant son premier combat, alors que les responsables marocains ont préféré garder le silence sur cette affaire. Cependant, les caméras de vidéosurveillance de la résidence de la délégation marocaine ont montré la fuite de Youness Baalla, dans les premières heures du matin du 26 avril dernier.

Ce « hrig »est d’autant plus étonnant sachant que le boxeur a représenté le Royaume lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo et est détenteur des médailles d’or et d’argent des Jeux africains.

L.A.