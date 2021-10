Disparition du petit Houcine: un an après, toujours rien

Depuis une année déjà, Houcine a disparu des radars sans que sa famille ne sache ce qu’il est advenu de lui, ni ce qui lui est arrivé depuis.

Une proche de l’enfant, disparu depuis le 17 octobre 2020, originaire des environs de Chtouka-Ait Baha, a déclaré à Le Site info que la famille du disparu ne cesse de le chercher en vain, alors que l’enquête diligentée par les éléments de la Gendarmerie royale n’est point parvenue à trouver ses traces.

Notre interlocutrice a également souligné que les parents de Houcine vivent, au quotidien, l’amertume de cette mystérieuse disparition et sont en contact permanent avec la Gendarmerie royale dans l’espoir de connaître, enfin, l’explication de cette énigme.

Pour rappel, Houcine a disparu devant le domicile familial, commune Oued Essafa, province Chtouka-Ait Baha, et les siens vivent un véritable enfer, sachant que les investigations menées par les éléments de la Gendarmerie royale, avec lesquels la famille est en perpétuel contact, ne sont pas encore parvenus à retrouver le lieu où il aurait pu se trouver.

Et ce, malgré les recherches entreprises par la Gendarmerie royale, assistés par des hélicoptères et une équipe de la brigade cynophile (ndlr, unité qui dresse et travaille avec des chiens). De même que la chaîne nationale 2M avait consacré, il y a des mois, son émission « Mokhtafoune » (Disparus) du domicile même de l’enfant disparu, Houcine.

L.A.