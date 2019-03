Rabat: Disparition de “Mi Aicha”, son frère témoigne

Aicha Bouziani, que les Marocains surnomment affectueusement «Mi Aicha» est toujours portée disparue. Sa disparition est survenue après que la Cour d’appel de Kénitra a confirmé le verdict du tribunal en instance, dans l’affaire de fraude, d’expropriation et de falsification de documents dont elle avait été victime.

Dans une déclaration à Le Site info, le frère de «Mi Aicha» a quitté son domicile lorsque le verdict est tombé et n’a plus donné de nouvelles. «Je la cherche depuis mardi dernier, en vain. Je me rends chaque jour à Rabat dans l’espoir de la retrouver», a-t-il déploré, dénonçant par la même occasion la décision de la justice. L’accusé a pourtant reconnu sa culpabilité, selon le frère

Il y a quelques jours, Aicha Bouziani avait grimpé sur un poteau électrique, à Rabat, et avait menacé de se suicider pour faire entendre sa voix et demander que justice lui soit rendue. Elle avait également observé un sit-in de plus de vingt jours devant le tribunal en protestation contre les nombreux reports décidés par la Cour d’appel de Kénitra, concernant son affaire.

Cette disparition est d’autant plus inquiétante qu’elle avait plusieurs fois menacé de mettre fin à ses jours si justice ne lui était pas rendue.

S.L.