Disparition d’Aharon Monsonégo: les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt grand rabbin du Maroc Aharon Monsonégo.

Dans ce message, le Souverain exprime à la famille du défunt et, à travers elle, à l’ensemble des membres de la communauté juive marocaine, ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde compassion, priant le Très-Haut de leur inspirer soutien et réconfort en cette pénible épreuve.

“La disparition du regretté défunt est une perte non seulement pour sa famille et pour nos fidèles sujets de la communauté juive, mais aussi pour son pays, le Maroc, qui a perdu en lui un patriote reconnu pour son attachement indéfectible à son identité marocaine authentique et au glorieux Trône Alaouite”, affirme le roi.

Feu Aharon Monsonégo “a toujours fait preuve de dévouement dans l’exercice des différentes responsabilités dont il avait la charge, que ce soit en tant que magistrat au tribunal rabbinique de Casablanca, ou en qualité de Grand Rabbin de Notre Royaume Chérifien”, souligne le Souverain.