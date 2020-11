Discours royal: le roi Mohammed VI évoque la délimitation des frontières maritimes marocaines

Le roi Mohammed VI a réitéré, ce samedi, le ferme engagement de poursuivre l’action afin de faire des provinces du Sud un moteur de développement régional et continental.

« Notre engagement à consolider la Marocanité du Sahara au niveau international n’a d’égal que Notre action soutenue pour que nos provinces sahraouies deviennent un moteur du développement régional et continental”, a affirmé le Souverain dans un discours à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

Le Roi a relevé, dans ce contexte, que le moment est venu de mettre en valeur les nombreuses potentialités que recèle le domaine maritime des provinces du sud du Royaume, et ce afin de parachever les grands projets en cours de réalisation dans ces provinces.

Le Souverain a rappelé, à cet égard, qu’au cours de l’année 2020, et en totale conformité avec les principes du droit international, “le Maroc a mené à terme la délimitation de ses espaces maritimes, en les incorporant dans l’arsenal juridique marocain”.

Le Roi a, d’autre part, relevé que le Maroc entend poursuivre, avec constance, le dialogue engagé avec l’Espagne au sujet des zones de chevauchement des eaux territoriales des deux pays amis.

Ce dialogue s’inscrira dans le cadre du droit de la mer et respectera le partenariat qui les unit, loin de toute volonté unilatérale d’imposer le fait accompli, a ajouté le Souverain.

En définissant clairement le cadre et les frontières des espaces maritimes placés sous la souveraineté du Royaume, “le plan mis en œuvre pour impulser l’essor socio-économique de la région sera indubitablement consolidé”, a expliqué le Roi.

Partant de cette vision, la façade atlantique Sud du Royaume, située face au Sahara marocain, constituera une interface maritime d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international, a fait observer le Souverain, notant qu’alors que Tanger-Med est reconnu comme le premier port en Afrique, le port Dakhla Atlantique contribuera à consacrer cette tendance.

“Nous continuerons à œuvrer pour le développement d’une véritable économie maritime dans ces territoires que Nous chérissons tant”, a encore dit le Roi, affirmant que les ressources et potentialités dont regorgent les provinces du Sud, sur terre comme en mer, serviront de passerelle et de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine”.

A cet égard, le Souverain a souligné qu’il importe d’investir dans les espaces maritimes, “tant pour le dessalement de l’eau de mer que pour l’exploitation des énergies renouvelables d’origine éolienne ou hydrolienne”.

En parallèle, “il faut continuer à promouvoir le secteur de la pêche maritime, compte tenu de son rôle dans le développement de l’économie de la région”, a ajouté le Roi.

S’arrêtant sur le plan Azur, le Souverain a souligné qu’il importe de lui ”insuffler une nouvelle dynamique” pour qu’il devienne un “levier stratégique au service de la relance du secteur touristique dans la région” et pour que celle-ci s’affirme comme une véritable destination du tourisme balnéaire.

M.S. (avec MAP)