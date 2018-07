Discours du Trône: les mesures d’urgence annoncées par le roi Mohammed VI

Ce dimanche 29 juillet, le roi Mohammed VI a adressé un discours à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de son intronisation.

Un discours qui a fait la part belle aux politiques sociales que devra mener l’Exécutif. Ainsi, le Souverain a invité “le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d’appui et de protection sociale”.

Le roi a annoncé plusieurs mesures sociales intermédiaires qui devront être mises en oeuvre incessamment.

“Pour garantir un impact direct et tangible, J’insiste sur la nécessité de se concentrer sur les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans les domaines suivants:

Premièrement : donner une impulsion vigoureuse aux programmes d’appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, à partir de la prochaine rentrée scolaire, notamment au Programme « Tayssir » d’aide financière à la scolarisation, à l’enseignement préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires, aux internats.

Le but recherché est d’alléger les charges supportées par les familles et de les soutenir pour que leurs enfants puissent poursuivre leurs études et mener à terme leur formation”, a affirmé le Souverain.

Et de poursuivre: “Deuxièmement : lancer la troisième phase de l’Initiative nationale pour le Développement humain, en consolidant ses acquis et en recentrant ses programmes sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes, l’appui aux catégories en situation difficile, et en lançant une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois”.

La troisième mesure consiste à “redresser les anomalies qui entachent l’exécution du Programme de couverture médicale «RAMED», et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion”.

Enfin la quatrième veillera à “œuvrer avec célérité à l’aboutissement du dialogue social. A cet égard, Nous exhortons les différents partenaires sociaux à tenir compte de l’intérêt supérieur du pays et à faire preuve de sens des responsabilités et d’esprit de consensus pour procéder à l’élaboration d’un pacte social équilibré et durable, à même de rehausser la compétitivité de l’entreprise et de renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs dans les secteurs public et privé”, a indiqué le roi dans son discours.

Le monarque a également évoqué la nouvelle initiative du « Registre Social Unique » (RSU) qui est un système national d’enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d’appui social. “Les ménages habilités à jouir des prestations de ce régime, seront déterminés selon de rigoureux critères objectifs et grâce aux nouvelles technologies”, a indiqué le Souverain.

Soufiane Laraki