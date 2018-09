Diplomatie: Bourita entame une tournée dans les Balkans

Nasser Bourita a co-présidé avec le responsable serbe une session de consultations politiques et a procédé à la signature du mémorandum d’entente dans le domaine de la Jeunesse et des Sports avec le ministre serbe de tutelle, Vanja Udovicic, précise la même source.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita a entamé, ce mardi, une tournée de travail dans les pays des Balkans qui durera jusqu’au vendredi 14 septembre. Un périple qui le conduira en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie, indique une source bien informée à Le Site Info.