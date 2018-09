Diminution du nombre de cas de rage au Maroc

Le ministère de la Santé fait état de la vaccination de 65.000 personnes annuellement.

Le Maroc a été en mesure de réduire les cas de rage de plus de moitié en une trentaine d’années, indique un communiqué du ministère de la Santé parvenu à Le Site info. Le nombre de cas enregistrés a été de 15 cas en 2017 alors qu’il était de 34 en 1985.

Le Ministère indique par ailleurs que ce sont 65.000 personnes qui sont vaccinées chaque année. après avoir été mordues, griffés et, ou léchées. Les animaux à sang chaud sont les vecteurs de l’infection rabique, et plus spécialement les chiens errants qui sont responsables à 95% de cette grave maladie virale qui peut aussi bien se propager à d’autres bêtes qu’aux humains.

Les vaccins existants poursuit le communiqué sont sûrs et efficaces. Afin de réduire cette maladie mortelle, le ministère de la Santé recommande de vacciner les animaux domestiques que l’on soit en milieu urbain (Chats, chiens…), ou rural (bétails et autre faune à sang chaud de proximité). Malheureusement, le nombre de chiens errants, principaux responsables de la transmission de la rage, demeure l’un des obstacles majeur des principaux piliers du vaste programme national de lutte antirabique qui est mené conjointement avec le Ministère de l’agriculture, de la pêche, du développement rural, de l’eau et des forêts.

D’un autre côté, les deux ministères gagneraient plus dans leur lutte contre ce fléau, à se rapprocher et à coordonner leurs actions avec le monde associatif œuvrant pour la protection des animaux. En effet bien des associations de défense des animaux dans tout le Royaume ont entrepris de vacciner contre la rage et autres maladies, de soigner, stériliser et tatouer chiens et chats de rues et dans les campagnes. Ce travail de bénévolat se fait conformément aux recommandations de l’OMS afin d’éviter les funestes abattages d’animaux et plus particulièrement celui dont les chiens sont victimes.

M.J.K