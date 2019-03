Didier Drogba était à Casablanca

Désormais à la retraite, Didier Drogba a beaucoup d’occupations. S’il est toujours interviewé par les médias sportifs, il gère des activités caritatives. C’est d’ailleurs pour cela qu’il était présent à Casablanca.

SUPINFO Maroc, les fondations Didier Drogba, Ippon et l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de la région Casablanca-Settat ont inauguré lundi 11 mars, les nouveaux équipements numériques de l’école Oussama Ibn Zaid.

La star du foot Didier Drogba était évidemment présente. Il y avait également Abdelmoumen Tali, directeur régional de l’AREF Casablanca-Settat, Khadija Benchouikh, gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, Stéphane Nomis, président de la fondation Ippon, et Amine Zniber, directeur général de SUPINFO Maroc. A cette occasion, Drogba a encouragé les élèves à faire du sport et à croire en leurs chances dans la vie.

L’équipement de l’école Oussama Ibn Zaid entre dans le cadre d’une convention de partenariat signée le jour même entre les trois parties. Elle vise à développer la numérisation des établissements scolaires mis à disposition par l’AREF dans la région de Casablanca-Settat.

SUPINFO Maroc et les fondations Didier Drogba et Ippon se sont notamment engagées à aménager et réhabiliter les salles des écoles concernées, à les équiper en matériel informatique ainsi qu’à assurer, dans le cadre de son utilisation, la formation et l’encadrement des élèves et professeurs.

Ce partenariat majeur avec l’AREF Casablanca-Settat marque une nouvelle étape dans le programme de numérisation scolaire en Afrique lancé en juillet 2018 par SUPINFO Maroc et la fondation Ippon, un acteur de la lutte contre la fracture numérique dans l’éducation.

S.L.