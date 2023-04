Dialogue social: les dernières précisions de Lekjaa

Les situations économique et financière se trouvent sur la table du round d’avril du dialogue social, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

S’exprimant à l’issue des réunions du Chef du gouvernement avec l’Union marocain du travail (UMT) et avec l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), tenues dans le cadre de la session d’avril du dialogue social, Lekjaa a indiqué que « les dialogues se sont déroulés dans des conditions empreintes de respect total et d’échanges d’opinions autour de la situation réelle, économique et financière, de notre pays ».

Le ministre délégué a également fait savoir que lors de ces réunions, les difficultés des salariés dans les différents secteurs ont été abordées, notant qu' »il a été convenu de poursuivre le travail et la réflexion, dans le cadre d’une commission ministérielle en présence des partenaires sociaux, en vue d’examiner les différents aspects de ces problématiques ainsi que les marges qui nous permettraient de relever les défis futurs ».

Dans ce sens, Lekjaa a estimé que le dialogue social constitue un « véritable acquis » dans la relation entre le gouvernement et les différents partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne l’institutionnalisation du dialogue social. La réunion du Chef du gouvernement avec les leaders des syndicats les plus représentatifs intervient en application des dispositions de l’accord du 30 avril 2022, qui stipule l’organisation de deux réunions par an entre le Chef du gouvernement et les syndicats, l’un en septembre pour recevoir les remarques et les propositions des syndicats concernant le projet de loi de finance, tandis que la réunion d’avril s’attèle à la recherche de solutions pour les questions en suspens ainsi que pour l’échange d’avis sur les sujets qui concernent les fonctionnaires et les employés.

