Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat: lancement des concertations régionales

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a organisé, le mercredi 21 septembre 2022, les concertations régionales dans le cadre du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Au total, douze rencontres ont eu lieu, simultanément, à travers les 12 régions du Royaume et ont accueilli 4000 participants regroupant les élus, les professionnels, les investisseurs, les experts ainsi que représentants de la société civile.

Cette initiative, lancée par Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Ministre de de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un logement décent et de qualité, à encourager l’investissement productif et la création de la richesse et de l’emploi. L’objectif visé également est d’être à l’écoute des territoires, de l’échelle communale à l’échelle régionale et nationale, pour co-construire une vision commune innovante. Et pour cause, l’enjeu est de taille. En effet, la démographie galopante et l’urbanisation fulgurante que connait notre pays se traduisent par une forte demande en matière de logements, d’équipements et de services. Cette situation interpelle les pouvoirs publics à préparer davantage les territoires à la réception de ce nouveau flux urbain, d’encadrer le secteur immobilier, de cibler la production de logement, et d’accélérer les efforts de résorption du déficit en habitat.

Intervenant lors de la cérémonie officielle du lancement du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, le 16 septembre 2022 à Rabat, la Ministre a déclaré : «Ce Dialogue National revêt une importance particulière car il permettra d’implémenter un Nouveau Modèle de Développement au niveau de l’Habitat et de l’Urbanisme, d’asseoir un cadre de référence national pour un développement urbain transparent, équitable, durable et incitatif, de proposer une offre en logement prenant en compte les exigences sociales, économiques et territoriales, d’établir un programme d’appui pour la promotion de territoires ruraux inclusifs et résilients et également de mettre en place une approche intégrée visant la sauvegarde et la revalorisation du patrimoine bâti ».

Prônant une approche innovante, ces concertations régionales visent également à réduire les disparités territoriales et à opérer une rupture avec les politiques publiques qui ont montré leurs limites tout en capitalisant sur les acquis et en adoptant de nouveaux paradigmes. La planification territoriale et la production d’espaces de vie se trouvent en première ligne pour accompagner cette transition urbaine et concrétiser ces transformations aux différentes échelles, régionales, métropolitaines, communales et auprès des différentes unités de voisinage.

L’ampleur des défis à venir impose la recherche de nouveaux modèles de planification et de modes d’habiter plus qualitatifs et plus innovants. Ces concertations régionales ont connu l’organisation de quatre ateliers thématiques qui ont connu un franc succès. Ces ateliers permettront de sortir avec des propositions pragmatiques et réalisables dans le temps qui serviront de socle à la nouvelle feuille de route dédié à l’Urbanisme et l’Habitat, en rupture des politiques publiques sectorielles qui ont montré leurs limites. Le premier atelier thématique concerne la « Planification urbaine et Gouvernance » pendant lequel les participants ont débattu de la réalité de l’urbanisme dans ses aspects organisationnels et opérationnels, de la problématique de la planification urbaine et de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme et de leur gouvernance ainsi que des défis de la résilience et de la relance.

Le deuxième atelier portant sur « l’offre en logement » a constitué une occasion pour les acteurs régionaux et locaux d’étudier la question du logement et des efforts à déployer dans le cadre pour la diversification de l’offre en logement et la mise en place d’un nouveau produit d’habitat adaptés aux capacités financières des citoyens.

Le troisième atelier concerne « l’appui au monde rural et la réduction des disparités territoriales ». Les participants ont débattu des enjeux et des problématiques de l’urbanisme et de la construction dans le milieu rural qui souffre d’une iniquité territoriale. Les propositions ont porté sur les outils de la qualité et de la durabilité à exploiter comme leviers pour améliorer l’attractivité de ces territoires et par ricochet, améliorer les conditions de vie de la population.

Pour ce qui est du quatrième atelier, qui tourne autour du « cadre bâti», les acteurs du domaine de l’urbanisme et de l’habitat ont soulevé la problématique du cadre bâti comme étant l’une des manifestations des disparités sociales et territoriales. En tant que réceptacle de la politique de la ville, le cadre bâti a été présenté en tant que patrimoine à préserver et à valoriser et ce, en prenant en compte les enjeux de la qualité (architecturale et technique).

Les concertations régionales ont été marquées par la présentation de la plateforme numérique de concertation lancée par le Ministère, le 20 septembre 2022, le coup d’envoi d’une plate-forme numérique dédiée permettant d’assurer une large participation des citoyennes et des citoyens à ce Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat. Ladite plate-forme numérique vise également à ouvrir la voie à toutes les forces vives de notre pays, pour présenter leurs propositions et suggestions afin de contribuer à l’adoption de recommandations visant à développer une nouvelle approche dans les domaines de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Pour participer et accéder à la plate-forme cliquez sur le lien suivant:

https://dialogue.matnuhpv.gov.ma/