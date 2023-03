Diabète et Ramadan : ce qu’en pense un médecin marocain (VIDEO)

L’Association des patients diabétiques du Sud (ADS) a lancé une campagne de sensibilisation ce dimanche, à Marrakech, afin de sensibiliser les patients sur cette maladie. Cette campagne a été bien accueillie par les citoyens et les patients qui ont afflué au centre pour en bénéficier.

Le Dr Karmai Mohammed Najeeb, spécialiste du diabète et de l’endocrinologie, a indiqué que l’association organise chaque année un colloque sous le titre Ramadan et Diabète, afin de répondre aux questions des patients, notamment la partie relative à « leur est-il permis de jeûner ? ou non? ».

Dans une déclaration à LeSiteinfo, le médecin a ajouté qu’on ne peut pas dire que tous les diabétiques ne doivent pas jeûner car chaque cas est différent de l’autre. Et le médecin a déclaré qu’il y a des patients qui ne peuvent pas jeûner, et d’autres qui peuvent jeûner, mais avec l’avis d’un médecin, mais pour les personnes qui utilisent de l’insuline, elles ne doivent absolument pas jeûner.

La même source indique que pour livrer son verdict le médecin tient compte de la durée de la maladie, de l’âge et d’autres facteurs.