DGSN: la vérité sur le PV qui circule sur WhatsApp

Le procès verbal (PV) attribué aux services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), chargés de la gestion des ressources humaines, concernant l’audition d’un inspecteur de police révoqué, et qui a été relayé par les applications de messagerie instantanée sur les téléphones portables, a fait l’objet d’une falsification d’une bonne partie de son contenu et de la signature de l’officier de police ayant supervisé sa rédaction et son élaboration, a indiqué ce vendredi la DGSN.

