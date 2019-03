DGSN: une voiture interceptée à l’entrée de Tétouan

Les éléments du 7ème arrondissement de police relevant de la préfecture de police de Tétouan ont arrêté, dimanche soir, deux individus, un multirécidiviste et un mineur (16 ans), pour leur implication dans une affaire de possession et de trafic de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le principal suspect et son complice mineur ont été appréhendés à bord d’une voiture légère à l’entrée de la ville de Tétouan en possession de 6.000 comprimés psychotropes de type Rivotril, précise la même source dans un communiqué.

La perquisition effectuée dans le domicile du suspect principal, situé à Tétouan, a permis la saisie d’une autre voiture, de téléphones portables et d’une somme d’argent provenant de cette activité criminelle, ajoute la DGSN.

Le principal mis en cause a été placé en garde à vue et le mineur sous surveillance policière pour les besoins de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, qui couronne les efforts déployés par les services de sûreté dans la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)