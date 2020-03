DGSN: une vidéo mensongère fait tomber une jeune femme à El Jadida

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’El Jadida ont arrêté, ce mardi, une femme présumée impliquée dans l’enregistrement d’une vidéo truquée qui contient de fausses informations sur de prétendues contaminations par le nouveau coronavirus et susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des citoyens.

La mise en cause, âgée de 23 ans, est apparue dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, portant un masque et du matériel médical respiratoire et prétendant fallacieusement être en quarantaine dans un établissement de santé après avoir fréquenté des citoyens contaminés par le coronavirus à Casablanca et El Jadida, indique un communiqué de la DGSN.

Les recherches et investigations menées par les services de police ont permis d’identifier la suspecte et de interpeller pour avoir diffusé des informations trompeuses sur une présumée contamination par le nouveau coronavirus, ajoute la même source.

La prévenue a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)