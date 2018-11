DGSN: une femme et son époux pris la main dans le sac à Fès

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté lundi matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, une femme et son époux pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les deux mis en cause ont été interpellés à bord d’un véhicule personnel, a précisé la DGSN dans un communiqué, relevant que les opérations de fouille ont permis la découverte de 2.310 comprimés de psychotropes, dont 2.190 cachets d’ecstasy, et la saisie de trois téléphones portables.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cette affaire, d’après le communiqué.

S.L.