DGSN: un Turc pris la main dans le sac à Nador

La Brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert ce samedi une enquête judiciaire, sous la supervision du Parquet compétent, à l’encontre d’un citoyen turc pris en flagrant délit de tentative de trafic de 230 kilogrammes de chira à bord d’un camion immatriculé aux Pays-Bas, afin d’élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

Les éléments de la sûreté nationale et les services des douanes opérant au port de Nador ont interpellé le suspect en flagrant délit de trafic de la drogue alors qu’il s’apprêtait à embarquer vers le port d’Alméria, en Espagne, indique un communiqué de la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du Parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les Services de la sûreté nationale et de la Douane pour lutter contre le trafic international de drogues, selon la même source.

M.S. (avec MAP)