DGSN: un Portugais interpellé à Tanger

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, mardi soir, un ressortissant portugais faisant l’objet d’un avis de recherche international lancé depuis 2017 par les autorités judiciaires de son pays, pour trafic international de drogues, indique mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour le renforcement des mécanismes de coopération internationale dans les domaines sécuritaires et de l’intensification des procédures de traque des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des affaires de drogues et psychotropes, ainsi que d’autres formes de crimes transfrontaliers, précise la DGSN dans un communiqué.

L’enquête a révélé que le mis en cause, 47 ans, était établi illégalement au Maroc, a souligné la même source, ajoutant que la perquisition de l’appartement loué par le prévenu a permis la saisie de 200 grammes de Chira, des doses de cocaïne et des téléphones portables et une voiture, qui ont été mis à la disposition de l’enquête.

Le ressortissant portugais a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, note le communiqué, ajoutant que les autorités portugaises concernées ont été informées de cette arrestation en vue d’envoyer le dossier d’extradition par voie diplomatique.

