DGSN: un officier de police blessé lors d’une intervention

Les éléments de la police du commissariat régional de sûreté de Jorf El Melha ont interpellé, ce samedi, un multirécidiviste âgé de 40 ans, aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires de drogue et de violence, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche à l’encontre d’un officier de police et de dégâts matériels causés à des biens publics.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect, qui était dans un état de forte impulsivité, a causé des dégâts matériels à deux voitures appartenant aux forces publiques et opposé une résistance violente aux éléments de police à l’aide de l’arme blanche, infligeant de graves blessures abdominales à un policier.

Cette intervention sécuritaire a aboutit à l’interpellation du suspect et à la saisie de l’arme blanche utilisée dans cette agression et d’un objet contondant en fer qui était en sa possession au moment de ces actes criminels, ajoute le communiqué.

L’officier de police blessé a été transféré à l’hôpital local de Sidi Kacem pour recevoir les soins nécessaires, tandis que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade locale de la police judiciaire de Jorf El Melha sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire et d’identifier les mobiles de ces actes criminels, conclut la DGSN.

