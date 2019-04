DGSN: un MRE est dans de sales draps

La police judiciaire de Laâyoune a interpellé ce mardi un ressortissant marocain résidant en Espagne pour son implication présumée dans une affaire de falsification et de trafic de billets de banque.

Le mis en cause, âgé de 36 ans, est soupçonné, selon les premiers éléments de l’enquête, d’avoir falsifié des billets de banque en devise nationale et leur utilisation dans l’achat de marchandises et objets en vente sur des sites électroniques de petites annonces, et d’avoir effectué des transactions financières avec des commerçants étrangers par l’utilisation de billets de banque contrefaits, indique la DGSN.

Les perquisitions effectuées au domicile familial de cet individu ont permis la saisie d’équipements utilisés dans la falsification des billets de banque, en particulier du matériel informatique, des imprimantes et télécopieuses, outre un billet de 200 dh contrefait et sept autres billets de banque qui seront soumis à l’expertise technique, précise la DGSN.

L’accusé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)