DGSN: un marchand ambulant arrêté pour avoir diffusé une fake news sur le coronavirus

La brigade locale de la police judiciaire relevant du commissariat régional de sûreté de Souk Larbaa du Gharb a ouvert, ce jeudi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent sur des actes criminels attribués à un marchand ambulant âgé de 32 ans, soupçonné de diffusion d’informations fictives pouvant compromettre la sûreté et la sécurité des citoyens.

Dans un communiqué, la DGSN indique que, selon des informations préliminaires de l’enquête, le marchand ambulant arrêté avait utilisé un haut-parleur pour diffuser de fausses informations faisant état de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus et incitant les citoyens à empêcher leurs enfants de se rendre dans les établissements scolaires par crainte de contamination à l’épidémie, et ce avant que l’intervention immédiate des éléments de la police n’aboutisse à son appréhension pendant sa diffusion de ces informations fausses et mensongères.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que les motifs de ces actes criminels.

M.S. (avec MAP)