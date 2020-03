DGSN: un homme de 38 ans devra répondre de ses actes

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Guercif ont arrêté, lundi, un individu, aux multiples antécédents judiciaires, âgé de 38, faisant l’objet de 42 avis de recherche au niveau national pour des affaires de drogue.

Le mis en cause a été interpellé au niveau de la zone rurale “Harcha Arass” près de Guercif, indique un communiqué de la DGSN, faisant savoir que l’opération de pointage à la base de données des personnes recherchées par la justice a révélé que le suspect est recherché au niveau national pour trafic de drogue et de psychotropes, faux et usage de faux et vente et trafic de boissons alcoolisées sans autorisation, en vertu de 42 avis de recherche émis entre juillet 2017 et mars 2020.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés et identifier ses éventuels complices, ajoute la même source.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les services de la DGSN en vue de poursuivre les individus recherchés au niveau national dans différentes affaires criminelles, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)