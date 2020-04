DGSN: un gérant de société interpellé à Taza

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté régionale de Taza ont interpellé, ce vendredi, le gérant d’une société pour son implication présumée dans une affaire de confection et commercialisation de masques de protection ne répondant pas aux normes de qualité requises dans le domaine médical.

Le mis en cause, âgé de 50 ans, a changé l’activité de l’entreprise qu’il gère, du textile à la fabrication de masques de protection ne répondant pas aux normes de qualité en vigueur dans le domaine médical et paramédical, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les enquêtes et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation du prévenu et la saisie à sa possession de 3.000 faux masques.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissant de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, selon la même source.

M.D. (avec MAP)