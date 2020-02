DGSN: un garçon de 11 ans visé par une enquête de la PJ de Berrechid

La brigade des mineurs relevant du service de la police judiciaire de la ville de Berrechid a ouvert, lundi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances et les raisons pour lesquelles un mineur, né en 2009, a agressé cinq élèves mineurs à l’aide d’une arme blanche dans les alentours d’un établissement scolaire.

Dans un communiqué, la DGSN a indiqué que les éléments préliminaires de l’enquête ont révélé que le mineur, qui vit dans une situation difficile, est entré en conflit avec des collégiens pour des raisons encore à déterminer par l’enquête, avant de les agresser par un couteau, blessant légèrement trois d’entre eux et atteignant deux autres au niveau du visage, ce qui a nécessité leur transfert au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

La brigade des mineurs relevant du service de la police judiciaire de la ville de Berrechid poursuit son enquête sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels, et en identifier les véritables causes, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)