DGSN: quatre trafiquants devront répondre de leurs actes

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la ville de Tan-Tan ont interpellé, ce mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus, dont un aux antécédents judiciaires, soupçonnés d’être liés à un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la saisie de 19 colis de Chira d’un poids total de 610 kilogrammes, d’armes blanches, de deux bombes lacrymogènes, en plus d’une somme d’argent suspectée d’être le butin de ce trafic de drogue.

Les quatre suspects ont été soumis à une enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que le degré d’implication de chacun des prévenus, en plus de l’interpellation d’éventuels complices impliqués dans ces actes criminels, précise la même source.

M.S. (avec MAP)