DGSN: quatre personnes sont tombées entre les mains de la PJ de Tanger

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a récemment procédé à l’arrestation de quatre individus pour leur implication présumée dans des affaires de vol de câbles en cuivre utilisés dans les réseaux de télécommunications.

Les investigations ont permis d’identifier les mis en cause, âgés entre 19 et 48 ans, et leur arrestation en possession de plus de 30 mètres de câbles volés, en plus d’équipements utilisés lors de ces vols.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, alors que les recherches se poursuivent pour mettre la main sur l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels, qui ont sérieusement endommagé le réseau des télécommunications dans plusieurs zones de la ville.

M.A.S.