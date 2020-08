DGSN: près d’une demi-tonne de chira saisie à Nador

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Nador ont avorté, ce lundi matin, une opération de trafic international de drogue et saisi une tonne et 486 kilogrammes de chira.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les services de la sûreté nationale ont repéré un véhicule de transport de marchandises, soupçonnée d’être utilisé dans le trafic de chira, dans la ville de Béni Nsar, après que son conducteur l’ait abandonnée près de la zone industrielle avant de fuir vers une destination inconnue.

Les investigations menées ont révélé que les plaques minéralogiques du véhicule sont falsifiées, ajoute la même source notant qu’elles ont également permis de trouver 47 paquets de chira, d’un poids total d’une tonne et 486 kilogrammes, ainsi que deux appareils électroniques, le premier utilisé pour la communication sans fil et le second pour la géolocalisation, et la somme de 20 millions de centimes soupçonnée d’être le fruit du trafic de drogue et de psychotropes.

La brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de définir les circonstances de cette affaire, alors que les investigations se poursuivent afin d’arrêter toutes personnes éventuellement impliquée dans ces actes criminels, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)