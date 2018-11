DGSN: un policier interpellé pour escroquerie à Casablanca

Six personnes ont été entendues en tant que victimes dans le cadre de cette affaire, alors que le brigadier mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête en cours sous la supervision du parquet compétent, pour élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la même source.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK