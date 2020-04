DGSN: opération sécuritaire dans les environs de Casablanca

La police judiciaire de Berrechid a arrêté, ce jeudi matin, cinq individus, dont deux filles, âgés entre 24 à 27 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le vol de voitures et le trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause, tous aux antécédents judiciaires et faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national, ont été interpellés lors d’une opération sécuritaire à la zone Deroua, aux alentours de Casablanca, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les opérations de fouille ont permis de saisir 3.5 Kg de chira et 1.000 comprimés d’ecstasy, outre des armes blanches, un véhicule utilitaire, des téléphones portables et des sommes d’argent susceptibles de provenir de leurs actes criminels.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et tous complices éventuels, ajoute la source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus et intenses que déploient les services de la DGSN afin de traquer les individus recherchés au niveau national dans les différentes affaires criminelles, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)