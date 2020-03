DGSN: nouvelle interpellation pour diffusion de “fake news”

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du Commissariat régional de sûreté à Kasbat Tadla ont arrêté, ce mardi, un individu âgé de 34 ans, pour son implication présumée dans l’enregistrement et la diffusion d’un audio contenant des données erronées sur un cas supposé d’infectionpar le nouveau coronavirus.

La DGSN indique dans un communiqué que les services de la police avaient réagi, avec sérieux et célérité, face à cet enregistrement audio, dans lequel le suspect prétend qu’un citoyen marocain résidant à l’étranger circulait dans la ville de Kasbat Tadla malgré sa contamination par le nouveau coronavirus.

Dans un premier temps, l’identité du citoyen supposé infecté, qui ne présente aucun symptôme de maladie, a été identifiée, avant de procéder ensuite à l’arrestation de la personne impliquée dans l’enregistrement de ce faux audio et sa diffusion sur les réseaux sociaux, précise la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent et ce, pour élucider les circonstances de la publication de cette rumeur mensongère susceptible de porter atteinte à la sûreté et la sécurité des citoyens, concnlut le communiqué.

M.S. (avec MAP)