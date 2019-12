DGSN: nouvelle arrestation dans l’affaire “Firdaous Yousfi”

La vidéo de cette sordide affaire de harcèlement est devenue virale. Deux individus se sont “amusés” en harcelant une jeune femme, une maquilleuse, en l’abreuvant d’invectives vulgaires et en s’en prenant à sa voiture.

L’individu qui conduisait la voiture ayant entravé la route de la victime de cet ignoble harcèlement a été arrêté, hier mercredi, et placé en garde à vue. Par la suite, son complice a été interpellé aussi par la Brigade nationale de la police judiciaire. Et ce jeudi matin, son cas a été l’objet d’une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent.

Auparavant, les services de la police judiciaire avaient recueilli le témoignage de la jeune femme. Sachant que l’enregistrement vidéo, publié sur le compte Instagram de la victime, qui a quelque 36000 followers, montre bien ce que la jeune femme, Firdaous Yousfi , a dû supporter comme scènes terrifiantes de la part des ces deux agresseurs-harceleurs. Pour rappel, la jeune femme avait été obligée de s’arrêter et de rester enfermée dans sa voiture après que ces deux voyous avaient réussi à entraver sa route, tout en la couvrant d’invectives grossières et humiliantes.

L’interpellation rapide des deux mis en cause est une preuve, une de plus, de l’interaction efficiente de la Direction générale de la sûreté nationale avec les citoyens victimes de toutes sortes de délits. Et cela, soit suite aux plaintes directement adressées à la DGSN, soit concernant des affaires relayées par les médias ou les réseaux sociaux.

Ben Brahim