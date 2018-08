DGSN: mystérieux décès d’un candidat au concours de recrutement

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le défunt (26 ans) s’est présenté aux épreuves orale et d’aptitude physique dans le cadre du concours d’accès aux cycles de la sûreté nationale, muni d’un certificat médical et d’un électrocardiogramme, attestant de son bon état de santé, avant de souffrir des problèmes respiratoires lors de l’épreuve d’aptitude physique.

