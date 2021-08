DGSN: Les services de police de Marrakech viennent d’être renforcés

Les services de police de Marrakech viennent d’être renforcés par la mise en service du nouveau District de police couvrant l’ensemble du territoire de l' »Ancienne Médina de Marrakech » et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire prônée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires de proximité.

Situé à proximité du cimetière juif au quartier « Miâra », ce nouveau District de police, le cinquième du genre au niveau de la ville de Marrakech, a été mis en service, samedi, en présence notamment, du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, du Préfet de police de Marrakech, M. Saïd El Aloua, des représentants des services de sécurité et des autorités locales, ainsi que d’autres personnalités.

Ce district nouvellement créé, dont la compétence territoriale est gérée par quatre arrondissements de police à savoir : 2è, 3è, 4è et 5è arrondissements de police, est composé, en plus des services relevant de ces arrondissements de police, d’une entité propre du corps urbain, d’une Brigade urbaine de la police judiciaire, d’une entité spécialisée -Scène de Crime-, de la Brigade de police touristique, de la brigade cynotechnique, de la brigade des cavaliers, outre un Bureau des contraventions et un Service des accidents de la circulation.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le chef du District de police de l’ancienne Médina, Hicham Farhat, a indiqué que la mise en place de ce District de police, sur instructions du Directeur Général de la Sûreté Nationale, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de cette institution sécuritaire sur son environnement et de la consécration de la politique de proximité des citoyens.

La mise en service du nouveau District de police de l’ancienne médina, doté de moyens humains qualifiés et de moyens logistiques importants, s’inscrit aussi en droite ligne de la stratégie intégrée de la DGSN, visant à mieux répondre aux sollicitations des citoyens et des visiteurs de la cité ocre en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité et de fournir des prestations conformes aux normes d’efficacité et de qualité, a-t-il ajouté, relevant que le ressort territorial de ce District couvre l’ancienne médina, située sur une superficie de 8 km2, soit 250.000 habitants.

« Etant donné que la cité ocre au rayonnement touristique international, est la locomotive du tourisme au Maroc, le ressort territorial de ce District de police englobe plusieurs monuments, sites historiques et musées où, affluent des milliers de touristes chaque jour », a-t-il dit, indiquant que la mise en service de cette structure sécuritaire est de nature à insuffler une nouvelle dynamique sécuritaire afin d’accompagner et préserver, au quotidien, la sécurité des habitants et des touristes de Marrakech, ainsi que leurs biens.

Cette structure, qui vient ainsi renforcer la couverture sécuritaire et rapprocher davantage les services de police des citoyens, se caractérise par sa proximité des populations ainsi que par ses équipements logistiques ultramodernes.

Le District de police de l’ancienne Médina vient s’ajouter, outre le district de port aérien Marrakech- Ménara, aux quatre autres structures similaires basées à Guelliz, Ménara, Sidi Youssef Ben Ali et M’Hamid, permettant ainsi, une organisation et une couverture sécuritaires meilleures au niveau de la ville de Marrakech, rappelle-t-on.

FB