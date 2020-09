DGSN: les réseaux sociaux font tomber un pédophile à Fès

Les éléments de la sûreté publique relevant de la préfecture de police de Fès ont réussi, ce mardi matin, à interpeller un individu âgé de 41 ans et aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires d’agression sexuelle, pour son implication présumée dans une affaire d’attentat à la pudeur avec violence sur un mineur âgé de 7 ans.

Le suspect avait délibérément attiré la victime mineure et attenté à sa pudeur avec violence dans les escaliers d’une résidence, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que les éléments préparatoires de cet incident ont été documentés dans une photo publiée sur les réseaux sociaux montrant le suspect en train d’attirer la victime, avant que des opérations sécuritaires intenses sur le terrain n’aboutissent à l’identification du mis en cause et à son interpellation dans l’ancienne médina de Fès.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les tenants et aboutissants de ces actes criminels et identifier l’ensemble des actes criminels qui sont reprochés au concerné, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)