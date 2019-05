DGSN: les hommes de Hammouchi ont reçu de nouvelles tenues (PHOTOS)

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé avoir mis à la disposition de ses éléments de nouveaux uniformes. Il s’agit en effet de tenues de gala.

Conçues avec des matières premières nobles, ces tenues allient beauté et confort, a indiqué le département d’Abdellatif Hammouchi sur sa page Facebook.

Rappelons que la police marocaine avait adopté un nouvel uniforme de service. “Ce changement d’uniforme s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de l’appareil sécuritaire national et de développement des structures policières de manière à ce qu’elles puissent accompagner les évolutions que connaît le corps policier d’un côté, et garantir l’efficacité et la réponse immédiate aux attentes des citoyens dans le domaine sécuritaire, de l’autre”, avait indiqué la DGSN.

S.L.