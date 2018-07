DGSN: les chiffres de la criminalité dans le périmètre des écoles au Maroc

Un total de 3.273 personnes, dont 652 mineurs, ont été arrêtées pour leur implication présumée dans différents actes criminels, et ce dans le cadre des opérations de sécurité menées par les éléments des brigades mixtes chargées du ratissage du périmètre des établissements scolaires au titre de l’année scolaire écoulée (du 15 septembre 2017 au 20 juillet 2018).

Un communiqué de la DGSN indique que 114 personnes ont été arrêtées pour des actes criminels accompagnés de violence, soit 4% du total des individus appréhendés.

De même, 1.030 suspects ont été arrêtés pour leur implication dans des affaires de possession, de consommation et de trafic de drogue, précise la DGSN, notant que près de 6,5 kg de Haschich, 2,1 kg de kif, 464 comprimés psychotropes et 1.864 grammes de maâjoun ont été trouvés en possession de ces mis en cause dans le cadre de ces affaires.

La Préfecture de police d’Oujda a enregistré le plus grand nombre d’arrestation (451 personnes), suivie des préfectures de police de Fès (394), de Casablanca (392), de Meknès (370) et de Rabat (281), a fait savoir le communiqué.

La DGSN a également relevé que les affaires criminelles traitées ont augmenté de 27%, soit 659 affaires de plus par rapport à l’année scolaire 2016-2017, tandis que le nombre de personnes arrêtées s’est également accru de plus de 25% par rapport à la même période, soit 651 individus.

Cette hausse significative est attribuable notamment à l’intensification de la présence sécuritaire dans le périmètre des établissements scolaires à travers l’activation du rôle des brigades mixtes chargées du ratissage du milieu scolaire, le renforcement des patrouilles de police pédestres et motorisées, ainsi que le soutien des interventions de terrain visant à lutter contre les affaires de drogues et de psychotropes, et la consolidation des mesures de coordination et de partenariat avec les différents acteurs institutionnels et civils intéressés par le milieu scolaire.