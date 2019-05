DGSN: le show présenté devant Hammouchi (VIDEO)

La famille de la Sûreté Nationale a célébré, jeudi soir, son 63ème anniversaire lors d’une cérémonie organisée à l’Institut Royal de police de Kénitra (IRP). La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du gouvernement, de responsables judiciaires, de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires et d’invités étrangers.

Cette commémoration a été marquée par un défilé des différentes unités de la police et par l’exposition des moyens et équipements logistiques mis à la disposition des éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST) pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

A également participé à ce défilé une unité de policiers stagiaires en provenance de la République centrafricaine et des Îles Comores ayant bénéficié d’une formation à l’IRP de Kénitra, dans le cadre de la coopération Sud-Sud liant l’Institut à plusieurs pays africains amis en matière de sécurité.

L’assistance a également suivi des démonstrations de maniement d’armes, de self-défense et de différentes techniques d’intervention reflétant le savoir-faire et l’expertise de l’ensemble des unités de la police (arts martiaux, motards, sécurité rapprochée, police montée, unités d’intervention…).

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la Sûreté Nationale et de la DGST, Abdellatif Hammouchi, a souligné que “la célébration, chaque année, de l’anniversaire de la création de la DGSN offre l’occasion renouvelée de dresser le bilan des actions réalisées pour garantir la sécurité de la nation et des citoyens et de mettre en évidence les projets structurants en cours d’exécution pour rehausser la qualité des prestations sécuritaires, ainsi que les chantiers programmés dans le cadre de la stratégie visant la modernisation valorisante du système de sécurité dans notre pays”.

Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la Sûreté Nationale morts lors de l’accomplissement de leur fonction. De même, des Wissams royaux ont été remis à plusieurs responsables, fonctionnaires et agents de la DGSN, dont des retraités.

S.L. (avec MAP)