DGSN: la PJ d’Oujda défère trois jeunes devant le parquet

La police judiciaire d’Oujda a déféré, le week-end dernier devant le parquet compétent, trois individus âgés entre 22 et 35 ans, dont deux aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires de vol et de trafic de drogue, pour leur implication présumée dans la formation d’une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures.

La DGSN a indiqué, ce lundi dans un communiqué, qu’après avoir enregistré des vols de voitures garées dans certains boulevards de la ville, la police judiciaire d’Oujda avait entamé des enquêtes de terrain ayant permis d’arrêter deux mis en cause impliqués dans le vol de certaines marques d’automobiles.

Les suspects forçaient les serrures et neutralisaient le système d’alarme électronique des véhicules, avant de les démonter et de les écouler auprès du troisième mis en cause, précise le communiqué.

Les perquisitions effectuées dans des entrepôts des mis en cause ont permis de saisir 4 voitures et trois autres démontées et prêtes à la vente, outre des équipements, des clés et des câbles électriques utilisés dans ces vols, a relevé la même source.

Ces individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, avant d’être déférés devant la justice, selon la DGSN qui a fait savoir que les enquêtes et investigations se poursuivent en vue d’identifier et d’appréhender d’autres personnes éventuellement impliquées dans cette activité criminelle.

M.S. (avec MAP)