DGSN: la PJ de Settat démantèle une dangereuse bande criminelle

Les éléments de la police judiciaire de Settat ont arrêté, ce mardi, six individus, aux multiples antécédents juridiques, pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans les opérations de vols par effraction.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les individus arrêtés, âgés entre 20 et 35 ans, sont soupçonnés d’avoir commis des vols à l’intérieur de cafés publics, par effraction et à l’aide d’une voiture de location, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que les recherches et investigations ont permis d’identifier et d’appréhender ces individus, tout en restituant une partie importante des objets volés.

Les perquisitions réalisées dans le cadre de cette affaire ont également permis de trouver certains équipements et matériels volés dans le domicile de deux individus, dont un gardien de paix exerçant à Khouribga, poursuit le communiqué, faisant savoir qu’une enquête est en cours avec ces deux personnes, sur les mobiles et circonstances liés à la possession de ces objets volés.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent avec l’agent de police et l’autre suspect, afin de déterminer les raisons et les circonstances entourant la possession des biens volés, dans l’attente d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

M.S. (avec MAP)