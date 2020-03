DGSN: la PJ de Nador a mené une perquisition ce mardi

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador ont arrêté, ce mardi, un individu en flagrant délit de possession de 3,8 kg d’héroïne.

Le mis en cause a été interpellé sur la base d’avis de recherche émis à son encontre au niveau national pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, indique un communiqué de la DGSN, précisant que les perquisitions menées par les services de la sûreté nationale à son domicile ont permis la saisie de 3,8 Kg d’héroïne et deux balances électriques, outre deux véhicules munis de fausses plaques d’immatriculation et soupçonnés d’être utilisés à des fins criminels.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de ces actes criminels sur les plans national ou international, ajoute la même source.

M.S. (avec MAP)