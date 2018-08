DGSN: la nouvelle acquisition de Hammouchi

Le quotidien rappelle, au passage, que plusieurs chantiers ont d’ailleurs été lancés dans ce sens: le nouveau siège de la DGSN à Hay Riad à Rabat, le laboratoire d’analyses médicales des fonctionnaires de la sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national ou encore le nouveau siège de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) et le Laboratoire national de la police scientifique à Casablanca.

