DGSN: interventions sécuritaires simultanées aux environs de Nador

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Nador ont démantelé ce samedi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes et saisi 3,729 tonnes de haschich.

L’opération a été effectuée à Ben Taieb aux environs de Driouch, à environ 90 Kilomètres de la ville de Nador, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DSN) dans un communiqué, précisant que les interventions sécuritaires simultanées ont abouti à l’interpellation de quatre individus pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir sept voitures, dont une portant des plaques d’immatriculation étrangères, 3,729 tonnes de chira, un fusil de chasse, 363 cartouches de 16 millimètres, deux couteaux de de grande taille, trois motocyclettes, ainsi que seize bouteilles de lacrymogènes, a ajouté la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les extensions régionales et les éventuels liens de ce réseau criminel avec les réseaux du trafic international de drogue, ainsi que d’interpeler les autres complices et participants présumés dans cette affaire.

M.S. (avec MAP)