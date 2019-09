DGSN: intervention digne d’un film d’Hollywood à Boujdour

Les éléments du district provincial de sûreté de Boujdour ont arrêté, dans la nuit de samedi, deux individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans une affaire de préparation et commercialisation de boissons alcoolisées (eau de vie), ivresse publique, menace à la sécurité des citoyens et violence contre les forces de l’ordre.

Dans un communiqué, la DGSN indique que des éléments de police étaient intervenus suite à un appel au secours des habitants de Hay Tanmiya dans la ville de Boujdour, au sujet de deux individus qui ont semé la panique sur la voie publique sous l’effet de la drogue, faisant savoir que les deux suspects, âgés de 21 et 22 ans, se sont réfugiés sur le toit de la maison de l’un d’eux, d’où ils s’en sont pris aux éléments de police par jets de pierres et à l’aide de cinq bonbonnes de gaz, dont une était en flammes.

Les éléments de police ont réussi à neutraliser le danger et à arrêter les deux mis en cause sans dégâts, ni corporels ni matériels, selon la même source, ajoutant que les fouilles menées dans la maison où se sont réfugiés les deux suspects ont permis de saisir 30 litres d’eau de vie prêts à la commercialisation, outre des bonbonnes de gaz et autres outils et matières premières utilisées dans la distillation de cette substance psychoactive. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

