DGSN: interpellations au niveau d’un point de contrôle (PHOTO)

La police judiciaire d’Errachidia a arrêté, ce samedi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), quatre individus, âgés entre 25 et 38 ans, pour liens présumés avec un réseau criminel de trafic de drogues et de psychotropes.

Cette opération sécuritaire est intervenue sur la route reliant Errachidia à Boudnib au niveau d’un point de contrôle installé dans la zone “Kadouss”, indique un communiqué de la DGSN, ajoutant que les éléments de la police ont intercepté deux voitures dont une transportant une quantité de 946 kg de chira enveloppés dans 36 grands paquets.

Il a été également procédé à la saisie de quatre téléphones portables et d’une somme de 13.200 DH qui pourrait provenir du trafic de drogue, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire et déterminer d’éventuels liens avec des réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.

