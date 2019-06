DGSN: Hammouchi suspend un responsable sécuritaire

Le Directeur général de la sûreté nationale a pris la décision, lundi matin, de suspendre provisoirement des ses fonctions un commandant principal exerçant en tant que chef du corps urbain au centre de Bab Sebta, avec comparution devant le conseil de discipline pour statuer sur les “dépassements professionnels” qui lui sont reprochés et la violation “flagrante” de l’éthique.

Les éléments de la police du district de Bab Sebta avaient mis en échec une tentative d’infiltration de plusieurs candidats à l’émigration illégale à travers ce poste-frontière, rappelle la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que lors de l’opération de contrôle et d’arrestation, ce responsable sécuritaire avait dépassé ses prérogatives en insultant et en agressant physiquement l’un des candidats à l’émigration.

La DGSN, tout en veillant au strict respect de la loi et à la répression des différentes formes du crime, avec l’efficacité et le professionnalisme requis, insiste en même temps sur son ferme engagement à ce que les interventions de ses agents soient marquées par le respect total de la loi et préservent les droits et les libertés individuelles et collectives, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)