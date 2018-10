DGSN: Hammouchi sévit à Fès et Meknès

Deux hauts fonctionnaires de la police et deux policiers ont été sévèrement sanctionnés à Meknès et Fès. En effet, selon le quotidien arabophone Al Massae, Abdelatif Hammouchi, Directeur de la DGSN a relevé de leur fonction des éléments des Forces de sécurité, et non des moindres, des districts de Fès et de Meknès.

C’est ainsi que le chef de la première zone de sécurité de la cité ismaélienne a été enjoint de rejoindre le siège de la DGSN sans qu’aucune autre activité professionnelle ne lui soit allouée en attendant de mettre au clair son affaire. Le patron de la seconde zone (capitale spirituelle) a été quant à lui, sommé de regagner la ville de Casablanca.

Par ailleurs, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de deux policiers ayant fait l’objet d’une vidéo diffusée à grande échelle sur Facebook faisant apparaître, une agression sur un véhicule de la Sécurité sous leur responsabilité, sans qu’il y ait eu réaction de leur part.

M.J.K