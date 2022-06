DGSN: Hammouchi reçoit une délégation de futurs pèlerins

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu ce vendredi les membres du corps de la Sûreté nationale se rendant aux lieux saints de l’Islam pour accomplir le devoir du pèlerinage au titre de l’année en cours.

Il s’agit de 180 personnes (femmes et hommes) du corps de la Sûreté nationale, dont 117 ont bénéficié d’une couverture complète de tous les frais et dépenses du pèlerinage, tandis que 63 ont bénéficié d’une couverture partielle, en plus d’un soutien financier exceptionnel remis directement à toutes et tous les bénéficiaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les bénéficiaires se répartissent entre fonctionnaires exerçant, retraités de la DGSN et de la Direction générale de la surveillance du territoire, ainsi que des veuves et épouses des fonctionnaires de la sûreté, a ajouté la même source.

A cette occasion, Hammouchi a souligné l’intérêt particulier accordé à la question de l’élargissement du nombre de bénéficiaires du pèlerinage dans les rangs de la sûreté nationale, étant donné que le renforcement de la sécurité spirituelle des fonctionnaires de la sûreté consolide leur sécurité sociale, rappelant, par la même occasion, les contraintes et les défis imposés par la pandémie sanitaire, qui ont retardé l’atteinte des objectifs escomptés, a précisé le communiqué.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a appelé les pèlerins à respecter les mesures de sécurité sanitaire, à s’entraider et à honorer l’image de la famille de la Sûreté nationale, priant le Tout-Puissant d’agréer leur pèlerinage et de rétribuer leur actions, a fait savoir la même source.

Hammouchi a tenu à saluer personnellement les bénéficiaires du devoir du pèlerinage, donnant ses instructions et directives nécessaires à la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale d’assurer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux pèlerins d’accomplir leurs rituels dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.

