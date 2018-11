DGSN: Hammouchi marque encore des points

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a réitéré sa détermination à améliorer les services sociaux offerts à ses fonctionnaires et à accompagner et suivre leurs situations professionnelles de manière à garantir une gestion rationnelle de leurs carrières, et à leur permettre de s’acquitter convenablement des engagements administratifs qui leur sont assignés, à savoir la préservation de la sécurité et de l’ordre publics ainsi que la protection des individus et des biens.

Pour ce faire, la DGSN indique qu’elle ne cesse de rappeler à l’ensemble des responsables de sûreté, aussi bien à l’échelle centrale que décentralisée, de s’intéresser aux affaires des fonctionnaires et d’accorder une grande importance à leurs demandes, requêtes et doléances, soulignant à cet égard “la nécessité d’activer et de simplifier les mécanismes des doléances administratives, et l’accélération des délais de traitement des différentes demandes administratives, tout en veillant à réaliser les enquêtes nécessaires en ce qui concerne l’ensemble de ces doléances”.

Dans un communiqué, la DGSN relève que “tout en soutenant ces efforts visant à réaliser l’intérêt optimal du fonctionnaire, elle s’engage également à consolider les principes de la discipline professionnelle et à garantir le respect du secret professionnel et du devoir de réserve”.

Et de poursuivre que toutes des doléances émanant des fonctionnaires de la Sûreté font l’objet de recherches et d’investigations approfondies afin d’établir les responsabilités, notant que les doléances contenant des accusations fausses ou erronées seront soumises aux procédures judiciaires et mesures disciplinaires en vigueur.

S.L. (avec MAP)