DGSN: Hammouchi a pris une décision louable

Dans le cadre des demandes de permutations formulées par des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi vient de satisfaire celle d’une inspectrice de police. Celle-ci, exerçant à Errachidia, a été mutée à Safi où réside son époux. Cette décision a été prise par souci, d’une part de tenir compte des conditions familiales et personnelles de la fonctionnaire et, d’autre part, afin qu’elle puisse bénéficier du principe du regroupement familial.

A noter que les services de la Sûreté nationale avaient pris très au sérieux la vidéo postée par le mari de l’inspectrice de police. Celui-ci y racontait ses désagréments personnels et familiaux causés par l’éloignement de son épouse et de leur fille. Ces doléances ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd et le directeur général de la DGSN s’est empressé de satisfaire la demande de mutation de l’inspectrice. Et ce, après que les données concernant ce dossier n’ont mentionné nulle contrainte administrative à cette mesure.

De même que Abdellatif Hammouchi a ordonné que la Direction des ressources humaines diligente une enquête à propos de certaines doléances de la vidéo précitée, se plaignant que de précédentes demandes de mutation de la fonctionnaire n’aient pas été prises en considération par le passé.

